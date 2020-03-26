رجل يبلغ 100 عام يشفى من فيروس كورونا

أعلنت نائبة رئيس بلدية مدينة ريميني الإيطالية على الساحل الأدرياتيكي، عن شفاء رجل يبلغ من العمر 100 سنة كان مصابا بمرض كوفيد 19 وخرج من المستشفى مساء أمس الأربعاء.

وقالت غلوريا ليسي خلال مكالمة عبر الهاتف "لدي أصدقاء يعملون في المستشفى المحلي أتحدث معهم في المساء عندما ننهي العمل". وأضافت "في أحد الأيام، أخبروني بأن رجلا من مواليد العام 1919 نقل إلى المستشفى بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا الجديد. كان هذا الرجل جميل الخلق وسرعان ما أصبح رمزا في المستشفى".

وتابعت ليسي "وفي الليلة الماضية، اتصلوا بي ليخبروني بأن هذا الرجل قد غادر المستشفى. في هذه الأوقات يكون من الجيد دائما إعطاء القليل من الأمل".

ومع تسجيل 7503 حالات وفاة وحوالى 75 ألف إصابة، تبقى إيطاليا البلد الأكثر تضررا من الوباء الذي ظهر في آواخر ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية، وتشمل الأرقام الرسمية الوفيات في المستشفيات ودور العجزة.

ويبلغ متوسط عمر المتوفين وفق آخر إحصاءات المعهد العالي للصحة 78 سنة.