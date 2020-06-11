21 عاماً سجنا بحق نرويجي حاول قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين داخل مسجد في أوسلو

حكم القضاء النرويجي الخميس بالسجن 21 عاماً على الأقل على اليميني المتطرف، الذي حاول العام الماضي قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين في مسجد بالقرب من أوسلو، بعد أن قتل بعنصرية أخته غير الشقيقة من أصل آسيوي. وقالت محكمة بايروم بالقرب من العاصمة النرويجية إنه حكم على فيليب مانسهاوس بالسجن لمدة 21 عاما قابلة للتجديد.

ويحاكم مانسهاوس البالغ من العمر 22 عاماً والذي يقول إنه ينتمي للحركة النازية الجديدة، بتهمة "القتل" و"العمل الإرهابي".

وفتح مانسهاوس النار في 10 آب/أغسطس 2019 في مركز النور الإسلامي في بيروم، مرتدياً سترة واقية من الرصاص وخوذة مزودة بكاميرا، دون التسبب في أي إصابات خطيرة، قبل أن يسيطر عليه عدد من المصلين.

وأشار الإدعاء إلى أنه "كان ينوي قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين". وعثر لاحقاً على جثة اخت مانسهاوس غير الشقيقة يوهان زانغجيا إيهلي-هانسن وهي في سن 17 في منزلهما، بعد اصابتها باربع عيارات نارية، بحسب الشرطة.

وذكرت الشرطة في السابق انها تعتقد ان دافع الجريمة عنصري، وقالت ان مانهاوس أقدم على قتل اخته المتبناة لانها من أصل آسيوي. واشتملت لائحة الاتهام بحق مانهاوس على تهمتين، احداهما هي القتل والاخرى هي ارتكاب عمل ارهابي" بمحاولته القتلن بهدف اشاعة الخوف الشديد بين الناس.