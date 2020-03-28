شاهد: مقابض أبواب دون استخدام اليدين للحدّ من انتشار فيروس كورونا

في الوقت الذي تناضل الشركات في ليتوانيا للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، اقترحت إحدى المكتبات في مدينة كاوناس على المتاجر والصيدليات المجاورة تقنية المقبض ثلاثي الأبعاد، والذي يبدو أنه سيقلص من تفشي الوباء وبالتالي سيقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

ومن خلال التقنية الجديدة، يمكن للعملاء فتح الأبواب بالمرفق بدلا من إمساك المقبض باليد. وبالاعتماد على تصميم شركة بلجيكية، طورت المكتبة أربعة أنواع من مقابض الأبواب التي يمكن استنساخها على طابعتها ثلاثية الأبعاد خلال ثلاث إلى أربع ساعات. تقدم الآن تصميمات لأي شخص يرغب في طباعة مقابض من أجل الاستخدامات الخاصة.

يتم استخدام العديد من الطابعات ثلاثية الأبعاد المتوفرة في المكتبات ومدارس التكنولوجيا الآن في مبادرة طموحة أخرى لطباعة أقنعة الوجه للأطباء الليتوانيين، ولكن بعض الهواة يطبعون ملحقات المقبض حيث يتم تسويقها وبيعها عبر الإنترنت.