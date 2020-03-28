من قال أن لا فوائد لكورونا.. زبون يترك 10 آلاف دولار بقشيشا لموظفي مطعم بفلوريدا

فاجأ أحد زبائن المطاعم الأمريكية مالك المطعم وموظفيه بترك مبلغ قيمته 10 آلاف دولار كبقشيش.

في ميامي في ولاية فلوريدا، وقبل يوم واحد من إغلاق المطعم ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، قام الزبون بترك هذا المبلغ كنوع من المساعدة والتضامن مع العاملين فيه، وليتم اقتسامه فيما بينهم.

وقال روس إيدلوند، المالك، على صفحة المطعم على فيسبوك يوم الخميس إن البادرة تظهر أنه لا يزال هناك "أشخاص رائعون حقًا في العالم".

وقال إدلوند: "نحن عائلة مذهلة تشمل لضيوفنا أيضًا". "ولا يمكننا أن نكون أكثر سعادة بكوننا نشكل جزءاً من مجتمع يتمتع بهذا النوع من الكرم."

We have an amazing Skillets family that extends to our guests as well. This story is making the news circuit and we... Publiée par Skillets sur Jeudi 26 mars 2020

وقال إيدلوند لصحيفة نابولي ديلي نيوز المحلية إن الزبون سلم 10000 دولار نقدًا إلى مدير المطعم الأسبوع الماضي، قبل يوم واحد من أمر حاكم الولاية بإغلاقه.

وأضاف"لا نعرف من هو بعد، أحاول معرفة ذلك”.

وقال "إنه أمر طريف لأن لدينا زبائن يأتون بانتظام دائماً وهم أصدقاؤنا ولكننا لا نعرف دائماً أسماءهم. نحن نعرف وجوههم، طلباتهم، طاولاتهم المفضلة، لكننا لا نعرف بالضبط من هم".

وقال إدلوند إن مبلغ 10000 دولار تم تقسيمه بالتساوي بين موظفي المطعم العشرين حيث حصل كل منهم على 500 دولار.

يمتلك إيدلوند ما مجموعه 10 مطاعم، اضطر لتسريح 90 بالمائة من موظفيها البالغ عددهم 200 موظف.

وقال إن ثمانية من مطاعمه ما زالت تعمل، حيث تقدم خدمة الوجبات الخارجية بوجود الطاقم الضروري فقط.