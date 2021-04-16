شاهد: إسقاط 15 ألف علبة حبوب على طريقة الدومينو تكريما لأحد موظفي مدرسة في فلوريدا

قام طلاب من منطقتين مدرسيتين في فلوريدا بجمع أكثر من 15 ألف علبة من العلب الخاصة بالحبوب، ووضعوها على شكل أحجار الدومينو وأسقطوها يوم الخميس بالتزامن مع حفل تكريم موظف بإحدى المنطقتين المدرسيتين توفي مؤخرًا.

وخلال الشهر الماضي، علمت مدارس "باي ديستريكت" و "شارتويلز كاي 12" بوفاة خوليو نافاريز، قائد المنطقة المدرسية "شارتويلز كاي 12" على مدار السنوات الثماني الماضية. وقالت شارون ميشاليك من مدرسة "باي ديستريكت": "نحن نقف في صالة ألعاب رياضية بها 15000 صندوق حبوب وجميعها سيتم التبرع بها غدًا لبنوك الطعام في المنطقة للقضاء على عدم الاستقرار الغذائي والجوع في مجتمعنا".

وقد تم بث الحدث، الذي يحمل اسم "تحدي علب الحبوب الخاص بخوليو" على الهواء مباشرة حيث اصطف الطلاب في القاعة الرياضية وهم يهتفون عندما سقطت علب الحبوب الواحدة تلو الأخرى. وكان من المقرر التبرع بالحبوب بعد الحدث لبنوك الطعام في المنطقة.