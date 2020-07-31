شاهد: العاصفة أيساياس تتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى وفلوريدا بانتظارها

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن العاصفة الإستوائية أيساياس اشتدت وتحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى متوجه حاليا إلى أرخبيل الباهاماس وولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقال المركز الأمريكي للأرصاد الجوية منتصف ليل الخميس الجمعة (04,00 ت غ الجمعة) إن رياحا سرعتها القصوى 130 كلم في الساعة ترافق الإعصار.

ويتوقع المركز أن يشتد الإعصار في الساعات الـ48 المقبلة.

لكن العاصفة أسفرت حتى الآن عن سقوط قتيل وفيضان أنهار في جمهورية الدومينيكان حيث أعلنت 14 من الأقاليم الـ32 في البلاد في حالة تأهب قصوى.

واستعدت فلوريدا لوصول الإعصار عبر إغلاق بعض مراكز فحص كوفيد-19 منذ مساء الخميس، في إجراء "وقائي" حسب السلطات. وشمل القرار المراكز التي أقيمت في خيام لا يمكنها الصمود في مواجهة الأحوال الجوية السيئة.

لكن مراكز الفحص في المقاطعات ستبقى مفتوحة.

وفلوريدا واحدة من الولايات الأمريكية التي تشهد ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات. وقد سجلت الخميس 253 وفاة وهو عدد قياسي خلال 24 ساعة لليوم الثالث على التوالي.

وبلغ عدد الوفيات في الولاية منذ بداية انتشار الفيروس 6586.

في المقابل سجلت حوالى عشرة آلاف إصابة جديدة بالفيروس الخميس، وهو عدد لم يتغير منذ أسابيع.

في المجموع بلغ عدد الإصابات في فلوريدا أكثر 461 ألفا منذ بداية الوباء. وبعدد سكانها البالغ 21 مليون نسمة، يكون شخص واحد من كل خمسين اصيب بالفيروس.