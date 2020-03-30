عودة الهدوء إلى سجن شهد عصياناً لمعتقلي داعش في شمال شرق سوريا

أنهت قوات سوريا الديمقراطية عصياناً شهده سجن يضم الآلاف من الموقوفين المتهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلن متحدث باسمها اليوم الإثنين.

واندلعت الأحد أعمال شغب داخل السجن الواقع في مدينة الحسكة ويؤوي نحو خمسة آلاف موقوف، بينهم أجانب من جنسيات مختلفة.

وأعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبرئيل في بيان، أنه خلال العصيان "تمكن إرهابيو داعش المعتقلون من تخريب وخلع الأبواب الداخلية للزنزانات، وإنشاء فتحات في جدران المهاجع، والسيطرة على الطابق الأرضي للسجن".

وتدخلت قوات "مكافحة الإرهاب" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بدعم من طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن التي حلقت في الأجواء للمراقبة. وتمكنت وفق المتحدث من "إنهاء حالة العصيان الحاصلة، وتأمين المركز وجميع المعتقلين الموجودين داخله".

وقال كبرئيل إن "الوضع في المعتقل تحت السيطرة بشكل كامل"، لافتاً إلى أنه لم يُسجّل هروب أي من المساجين.

وأكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أربعة معتقلين حاولوا الفرار الأحد، تمّ العثور عليهم لاحقاً مختبئين في السجن، وأفاد بعودة الهدوء صباح الإثنين.

ويقبع في سجون قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في آذار/مارس 2019، 12 ألف عنصر من التنظيم، بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من 54 دولة. والآلاف من هؤلاء اعتقلوا خلال المعركة الأخيرة ضد التنظيم في بلدة الباغوز في شرق سوريا.

ويطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيهم المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين، كما يطالبون المجتمع الدولي بدعمهم في حماية وتأمين السجون.