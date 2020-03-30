رينو تعلن عن استئناف أعمالها في الصين وكوريا الجنوبية

أعلنت شركة "رينو" الفرنسية لتصنيع السيارات اليوم الإثنين استئناف الانتاج في مصنعين في الصين وكوريا الجنوبية بعد إغلاقهما في إطار مساعي السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت الشركة في بيان "جميع مصانع المجموعة مغلقة حالياً باستثناء مصنعين في الصين وكوريا الجنوبية استأنفا عملياتهما أو يعملان على استئنافها".

وكانت المجموعة أغلقت مصنعها في ووهان، بؤرة الوباء الأولى، في أواخر كانون الثاني/يناير. وتبلغ قدرته الإنتاجية 150 ألف مركبة في العام.

وأوقفت مصنع بوسان في كوريا الجنوبية الذي ينتج 216 الف سيارة في السنة، في 7 شباط/فبراير.

وحذرت رينو من إمكانية إغلاق مصانعها وسط مساعيها للحد من التكاليف بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الجديد، بعد أن سجلت خسائر بنحو 141 مليون يورو (156 مليون دولار) في 2019، وهي أول خسائر تسجلها منذ عقد.

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 3.4% العام الماضي لتبلغ 3.75 مليون مركبة.

وذكرت الحكومة الفرنسية التي تملك حصة 15% في الشركة، أنها ستكون "متيقظة" لإغلاق المصانع أو فقدان الوظائف.