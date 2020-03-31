الأسواق تعود لطبيعتها.. وربما أكثر في ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا

بدأت الحياة اليومية الطبيعية تعود بشكل تدريجي في المدينة التي سجلت منذ شهرين أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا الجديد ووباء كوفيد-19 المترتب عنه.

وبالرغم من أن معظم المحلات والمراكز التجارية في مدينة ووهان بمقاطعة هوباي فتحت أبوابها للزبائن، إلا أن فحص درجة الحرارة لا يزال ضروريا، كما يتوجب على الجميع لبس الكمامات الواقية والالتزام بإجراءات السلامة العامة كترك مسافات آمنة بيت الأشخاص أو منع دخول أكثر من زبون إلى المتجر في وقت واحد، في مساع للحد من العدوى بالفيروس قدر الإمكان.

وتشهد المحلات في السوق إقبالا كبيرا بعد عزلة منزلية وحظر تجوال قاسيين فرضا على سكان المدينة لمدة شهرين، ويراهن البعض أنها أتت ثمارها في الأيام الأخيرة حيث انخفض ارتفاع عدد الإصابات في البلاد بشكل ملحوظ ولم تتعد الوفيات أصابع اليد الواحدة في المنطقة التي فقدت ما يزيد عن 2500 ضحية منذ تفشي الفيروس لأول مرة فيها في 30 ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.