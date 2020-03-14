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إيطاليا

غنّ.. أريدك أن تغنّي وتحدّث الفيروس عني.. هكذا يواجه سكان تورينو وباء كورونا

محادثة
بقلم:  Samia Mekki
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غنّ.. أريدك أن تغنّي وتحدّث الفيروس عني.. هكذا يواجه سكان تورينو وباء كورونا
حقوق النشر  Cecilia Fabiano/LaPresse via AP
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كيف تواجه حظرا فرضه عليك كورونا فرضاً؟ عند أهالي مدينة تورينو الإيطالية الخبر اليقين..

فيما تصارع إيطاليا شبح الفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة 1266 شخصا وأصاب 17 ألفا و660 آخرين، ارتأى سكان تورينو القابعون في بيوتهم بسبب الحظر الذي فرضته السلطات مواجهةَ هذا العدوّ الخفيّ بالغناء والموسيقى.

"غنّ.. أريدك أن تغنّي وتحدّث الفيروس" عنّي مع الاعتذار لصاحب القصيدة ومغنّيها من آلالرومي .. هكذا كان لسان حال السكان في هذه البلدة الواقعة شمال إيطاليا.

آلاتٌ موسيقية وأصواتٌ تصدح في مبادرة أطلقتها مدرّسة موسيقى اسمها ستيفانيا كاماراتا دي مانغو.

وقد دعت صاحبة الفكرة أهالي تورينو إلى الخروج إلى شرفات المنازل وإطلاق العنان لحبالهم الصوتية لأن في الغناء وسيلة لمواجهة المرض والوحدة.

فهل يصلح الغناء ما أفسده فيروس كورونا على وجه الكرة الأرضية؟ سؤالٌ لا يجد جوابا على الأقل في المدى المنظور.

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