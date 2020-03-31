أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي أن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منحت الجنسية لأكثر من 670.000 شخص في 2018 . واحتل مواطنو المغرب المركز الأول يليهم الألبان والأتراك وهم من قائمة المستفيدين الرئيسيين. هذا الأرقام عرفت انخفاضا بالنسبة لعام 2017 حيث استفاد من جنسية بعض الدول الأوروبية 700.600 شخص في حين بلغ عدد المستفيدين في2016، 843،900 شخص.

13 في المائة من مواطني دول الاتحاد الأوروبي اكتسبوا جنسية أوروبية أخرى

و يمثل مواطنو بعض الدول الأوروبية ممن استفادوا من جنسية دولة أوروبية أخرى نسبة 13 في المئة، لكن الغالبية الحاصلة على جنسية أوروبية ينحدر رعاياها من دول غير أوروبية أو عديمي الجنسية.

يشكل مواطنو المغرب أكبر نسبة استفادت من جنسية دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء حيث حصل 67000 على الجنسية الأوروبية في 2018 و كان 84 في المائة منهم حصل على الجنسية الإسبانية أوالإيطالية أو الفرنسية. أمام مواطنو ألبانيا فاستفاد من الجنسية الأوروبية 47.400 شخص اكتسب97٪ منهم الجنسية اليونانية أوالإيطالية.

مواطنو المغرب أكبر نسبة اكتسبت الجنسيات الأورويبة

استفاد 28400 مواطن تركي من جنسية إحدى دول الاتحاد الأوربي بنسبة 59 في المائة منحوا الجنسية الألمانية

البرازيليون: اكتسب 23100 شخص اكتسب جنسية إحدى دول الاتحاد الأوربي 76٪ منهم حصلوا على الجنسية الإيطالية أوالبرتغالية

رومانيا : 21،500 شخص ، اكتسب جنسية إحدى دول الاتحاد الأوربي 51٪ منهم حصل على الجنسية الإيطالية أو الألمانية

الجزائر: 18.400 شخص اكتسب جنسية إحدى دول الاتحاد الأوربي ، 81٪ منهم حصلوا على الجنسية الفرنسية

المملكة المتحدة: 16200 شخص اكتسب جنسية إحدى دول الاتحاد الأوربي، 59٪ منهم اكتسبوا الجنسية الألمانية أو الفرنسية

سوريا : 16.600 ، اكتسب جنسية إحدى دول الاتحاد الأوربي، 66٪ منهم الجنسية السويدية

روسيا : 15.800٪ ، اكتسب جنسية إحدى دول الاتحاد الأوربي ،منهم 31٪ اكتسبوا الجنسية الألمانية

أوكرانيا : 15400 ، اكتسب جنسية إحدى دول الاتحاد الأوربي 55٪ منهم على الجنسية الألمانية أوالبولندية أوالإيطالية

من رومانيا :21،500 شخص والبولنديون 13،900 والإيطاليون 8،100 وهم ايشكلون المجموعة الأكبر من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين حصلوا على جنسية دولة عضو أخرى.

14 دولة أوروبية خفضت أعداد المستفيدين من جنسيتها في 2018

انخفض عدد منح الجنسية في 14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في عام 2018 ، وهو أكبر انخفاض تم تسجيله في الدنمارك من 7،272 مستفيد في عام 2017 إلى 2،836 شخصًا في عام 2018 ، أي بنسبة -61٪ وفي مالطا من 1،973 إلى 1،044 ، أي بنسبة -47٪ ، تليها جمهورية التشيك من 3،480 إلى 2،317 ، أي بنسبة -33٪ ، من ليتوانيا من 187 إلى 130 ، أي بنسبة -30٪ وفنلندا من 12،219 إلى 9،211 أي بنسبة -25٪وإيطاليا من 146،605 إلى 112،523 أي بنسبة -23٪.

13 دولة أوروبية منحت جنسيتها لعدد أكبر من المستفيدين في 2018

منحت 13 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي الجنسية لعدد أكبر من المستفيدين في عام 2018 مقارنة بعام 2017. سجلت أكبر زيادة نسبية في لوكسمبورج من 4،980 شخص إلى 6،950 أي بنسبة + 40٪ ، في إسبانيا من 66،498 إلى 90،774 أي بنسبة + 37٪ ، في سلوفينيا من 1،563 إلى 1،978 ، أي بنسبة + 27٪. المجر من 2،787 إلى 3،508 ، أي بنسبة + 26٪ ، وكرواتيا من 688 إلى 853 ، أي بنسبة + 24٪ وبولندا من 4،233 إلى 5،115 ، أي بنسبة + 21٪.

في عام 2018 سجلت أعلى معدلات التجنيس في السويد 7.2 منحوا الجنسية لكل 100 مقيم من الاجانب ورومانيا 5.6 والبرتغال 5.1، تليها فنلندا 3.7 واليونان 3.4 وهولندا 2.8 وبلجيكا 2.6. في إستونيا وجمهورية التشيك 0.4 لكل منهما في ليتوانيا 0.5 والدنمارك ولاتفيا 0.6 لكل منهما، وكذلك النمسا 0.7 وسلوفاكيا 1.0.