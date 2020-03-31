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مصر

شاهد: مصر تنير هرم "خوفو" تحية لعمال الصحة وللتوعية ضد الوباء القاتل

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بقلم:  يورونيوز - آ ف ب
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أضاءت وزارة الآثار المصرية الأهرامات تعبيرا عن دعمها للعاملين في قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا في الجيزة.
أضاءت وزارة الآثار المصرية الأهرامات تعبيرا عن دعمها للعاملين في قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا في الجيزة.   -   حقوق النشر  AP Photo/Nariman El-Mofty
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تحوّل الهرم الأكبر في الجيزة مساء الإثنين إلى ما يشبه شاشة عرض بعدما أنير سفحه باللون الأحمر ونقشت عليه بالضوء رسالة توعية أرادت السلطات المصرية من خلالها حضّ المواطنين على ضرورة الالتزام بتوجيهاتها لمكافحة جائحة كوفيد-19.

المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار تجلّت بعبارتين كتبتا بالإنكليزية والعربية باللونين الأخضر والأزرق جاء في الأولى "خلّيك في البيت، إحمِ نفسك" و"تحية للقائمين على حمايتنا"، في إشارة إلى الطواقم المنخرطة في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

AP Photo/Nariman El-Mofty
أضاءت وزارة الآثار المصرية الأهرامات تعبيرا عن دعمها للعاملين في قطاع الصحة في مكافحة فيروس كورونا في الجيزة.AP Photo/Nariman El-Mofty

سجلت مصر رسميا لغاية اليوم 656 حالة إصابة بالفيروس و41 حالة وفاة، وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني خلال حفل صغير أقيم لمناسبة إنارة هرم خوفو بحضور عدد ضئيل من الصحافيين "إنّها رسالة إلى العالم أجمع"، مؤكّداً أنّ وزارته "تبذل جهداً كبيراً لتطهير وتعقيم جميع الفنادق السياحية والسفن والمعالم الأثرية والمتاحف، لكي تكون مستعدة لاستقبال" السياح بعد انتهاء الوباء.

وتعتبر السياحة شرياناً أساسياً في الاقتصاد المصري لكنّ هذا القطاع يعاني منذ سنوات نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي عاشته البلاد في أعقاب ثورة 2011، وما كاد القطاع يتعافى تدريجياً منذ 2017 حتى أتت جائحة كوفيد-19 لتسدّد إليه ضربة جديدة.

وقال الوزير مساء الإثنين "لقد خسرنا مليارات الدولارات لكنّ أولويتنا واضحة للغاية: صحّة المصريين والسياح"، من دون أن يحدّد حجم الخسائر الناجمة عن تفشّي الوباء في مصر.

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