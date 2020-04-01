فيروس كورونا المستجد: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

وصلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى حوالي 860 ألف إصابة بينما تخطت الوفيات 42 ألف حالة حتى اليوم الأربعاء الأول من أبريل - نيسان.

وفي أحدث إحصاء لوكالة فرانس برس أشارت الوكالة إلى أن أكثر من 30 ألف قتيل جراء وباء كوفيد-19 في أوروبا,

وبينما تعافى 178 ألف شخص من الفيروس، يستمر كفاح مئات الملايين من سكان الكوكب وحكوماتهم المختلفة لاحتواء انتشاره عبر فرض إجراءات استثنائية تشمل الإغلاق العام لجميع أوجه الحياة لمنع الاختلاط ونقل العدوى.

وفي غياب لقاح أو علاج مثبت للوباء، لا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات.

توقعت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن يستغرق التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد عاماً ليصبح جاهزاً ومتوفراً بكميات كافية.

الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية الأربعاء أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز الأربعة آلاف، أي ارتفع بمقدار الضعف خلال ثلاثة أيام. وأفادت معطيات الجامعة المعتمدة أن 4076 شخصا توفوا بكوفيد-19 حتى الأربعاء منذ بداية الوباء، مقابل عدد بلغ 2010 وفيات السبت. يت/اا

وكانت الجامعة قد ذكرت مساء الثلاثاء أن 865 شخصاً توفوا جرّاء الفيروس في البلاد خلال يوم واحد، وهي أعلى حصيلة يومية تسجّل منذ ظهور الفيروس في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه يفكّر جدياً بحظر الرحلات الآتية من البرازيل وأمريكا اللاتينية، وذلك بهدف الحدّ من تفشّي الجائحة التي لا ينفكّ حليفه الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو يقلّل من أخطارها ويرفض أي إجراء لاحتوائها.

الأمم المتحدة

اعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء أنّ الجائحة هي أسوأ أزمة عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 75 عاماً،

وأوضح أنّ السبب في ذلك هو أنّ هذه الجائحة "يجتمع فيها عنصران: الأول هو أنّها مرض يمثّل تهديداً للجميع في العالم، والثاني هو أنّ تأثيرها الاقتصادي سيؤدّي إلى ركود لعلّنا لم نر مثيلاً له.

بريطانيا

توفي فتى بريطاني عمره 13 عاماً إثر إصابته بالفيروس، بحسب ما أعلن المستشفى الذي كان يتعالج فيه وأسرته التي أكّدت أنّه لم يكن مصاباً بأي مرض آخر ليصبح الضحية الأصغر سناً التي يحصدها الوباء في بريطانيا.

لبنان

أقرّت الحكومة اللبنانية الثلاثاء خطّة لإعادة حوالى 20 ألف لبناني عالقين في الخارج ويرغبون بالعودة إلى بلدهم الذي أغلق حدوده وفرض تدابير صارمة لمكافحة تفشّي وباء كوفيد-19.

وقال وزير الخارجية ناصيف حتّي إنّ "الأرقام الأوليّة للأشخاص الذين يريدون العودة إلى لبنان هي بحدود 20 ألف شخص، وكلّ شخص سجّل اسمه سوف نعمل على إعادته عند بدء تطبيق الخطّة".

تونس

مدّدت السلطات التونسية مساء الثلاثاء لمدّة 15 يوماً إجراءات الإغلاق التامّ السارية منذ 22 آذار/مارس في عموم أنحاء البلاد بهدف احتواء وباء كوفيد-19، في قرار صدر على الرّغم من مشاركة مئات المواطنين المعوزين في تظاهرة جرت نهاراً في العاصمة رفضاً للقيود المفروضة ولمطالبة الحكومة بمساعدات وعدتهم بها.

وقالت الرئاسة التونسية إنّ مجلس الأمن القومي قرّر خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء برئاسة الرئيس قيس سعيّد تمديد تدابير الحجر الصحّي لغاية 20 نيسان/أبريل.