كورونا يتسبب في خسارة مليون وظيفة بأوروبا خلال أسبوعين فقط

فقد مليون شخص على الأقل وظائفهم خلال الأسبوعين الماضيين في أوروبا وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن اتحاد نقابات العمال الأوروبي.

ويحذرلوكا فيسينتيني الأمين العام للنقابة من أن عددا من الشركات بدأ يختفي بشكل مثير للقلق من الساحة خلال الأسبوعين الماضيين" مضيفا أن أوروبا إن لم تتخذ قرارات عاجلة بشأن كيفية معالجة هذه الحالة الطارئة فإنها ستكون مسرحا لتكبد الكثير من الخسائر"

لوكا فيسينتيني الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الأوروبي

"لن تتمكن آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم إغلاقها من العودة إلى السوق لأنها في حالة موت. وعلى الجانب الآخر نشهد وجود مليون عامل على الأقل أصبحوا عاطلين عن العمل عبر مختلف البلدان الأوروبية بسبب عدم وجود ترتيبات العمل أو الإجازات المرضية.. هل يمكنك أن تتخيل ما سيحدث بعد عطلة عيد الفصح إذا لم يتم إصلاح هذا الوضع من خلال بعض تدابير الطوارئ"؟ مضيفا أن "الخطر هو تفاعل مضاعفات كبيرة للوضع القائم "

منظمة العمل الدولية: العالم سيخسر 36 مليون وظيفة

أفادت منظمة العمل الدولية الأسبوع الماضي، أن خسائر الوظائف المحتملة في جميع أنحاء العالم قد تصل إلى 36 مليون وظيفة مفقودة

كما دعت منظمة العمل الدولية الدول والحكومات إلى اتخاذ إجراءات منصفة وشاملة عند الاستجابة للأزمة الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا المستجد، محذرة من ارتفاع معدلات الفقر حول العالم وخاصة أن أكثر من نصف الموظفين حول العالم يعملون في القطاع غير الرسمي.

صندوق دعم مالي ب400 مليار يورو

تدعو النقابات العمالية داخل الاتحاد الأوروبي إلى توفير الوظائف وأوضحت أن ثمة حاجة إلى صندوق دعم ب 200 إلى 400 مليار يورو وبخلاف ذلك فإن تسيير الأزمات سيكلف لاحقا مبالغ باهظة .

لوكا فيسينتيني الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الأوروبي:

"المشكلة هي أنه ليس هناك ما يكفي من المال. لذا فإن الطريقة الوحيدة للتأكد من أن الأنظمة القادرة على التعامل مع هذه الحالة الطارئة يمكن أن تعتمد داخل البلدان التي تجد نفسها بحاجة إليها، وهي قيام الاتحاد الأوروبي بجمع الأموال لتمويل المبادرة الأوروبية للدعم والإنقاذ ".

المبادرة الأوروبية للدعم والإنقاذ

ومع ذلك ، لا تشارك جميع دول الاتحاد الأوروبي في أداة دين مشتركة لمعالجة الأزمة.أعلن الاتحاد الأوروبي بالفعل أنه سيسمح للدول الأعضاء باستخدام الأموال الموجودة بالفعل، والتي تبلغ قيمتها 37 مليار يورو.لكن مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد يوافق على أن هذه الإجراءات قد تكون مجرد الخطوة الأولى أما ما يليها فهو معقد بدرجة طبيرة.

وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني ليورونيوز:

"من المؤكد أننا بحاجة ماسة إلى خطة الانتعاش ، لذا نحتاج إلى تحديد طرق ناجعة لتمويل أهداف مشاريع التعافي الأوروبية العامة خلال الأشهر المقبلة". لم يتمكن وزراء مالية منطقة اليورو حتى الآن من الاتفاق على إجراءات مشتركة وموحدة لتحديد السبل المالية ا لتقديم الدعم للدول المتضررة داخل الاتحاد الأوروبي