السجن حتى خمس سنوات لمن ينشر "أخبارا كاذبة" حول كورونا في روسيا

يدرس النواب الروس اليوم الثلاثاء مشروع قانون ينص على فرض عقوبات مشددة تصل حتى السجن لمدة خمس سنوات لمن ينشر معلومات كاذبة تتعلق بفيروس كورونا الجديد.

وصوت النواب في قراءتين أولى وثانية منذ صباح الثلاثاء على القانون، في حين سيجري التصويت عليه للمرة الثالثة والأخيرة خلال اليوم.

وبموجب القانون، فإن أي شخص يتبين أنه مذنب بنشر معلومات "خاطئة عمداً" تسببت بموت شخص أو كان لها نتائج خطيرة، يواجه السجن خمس سنوات ودفع غرامة تصل إلى مليوني روبل (23 ألف يورو بحسب سعر الصرف الحالي).

وينص مشروع القانون أيضاً على أن أي مذنب بنشر معلومات تمس صحة الآخرين يواجه السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 1.5 مليون روبل (17300 يورو).

وتشكل هذه البنود جزءاً من حزمة تشريعات تتضمن أيضاً عقوبات مشددة بحق من يخالف الحجر المفروض للحدّ من انتشار وباء كوفيد-19.

وروسيا البالغ عد سكانها 144 مليون نسمة، سجلت حتى الآن 1836 إصابة بالفيروس و9 وفيات.

ودخلت العاصمة موسكو وسكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة الاثنين بعزل شامل في إجراء اتخذته أيضاً 12 منطقةً في البلاد لمنع تفشي الفيروس.