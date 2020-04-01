عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الولايات المتحدة الأمريكية

فيسبوك تقرر تقديم 100 مليون دولار لدعم المؤسّسات الإعلامية

محادثة
بقلم:  يورونيوز
فيسبوك تقرر تقديم 100 مليون دولار لدعم المؤسّسات الإعلامية
حقوق النشر  Thomas Ulrich de Pixabay
حجم النص Aa Aa

أعلنت شركة "فيسبوك" عن تبرّعها بمئة مليون دولار لمساعدة الوسائل الإعلامية التي تعاني وضعا صعبا في الأساس زادت من حدته الأضرار الناجمة عن تفشّي وباء كوفيد-19 وذلك لتوفير المعلومات الموثوقة عندما يكون ثمة حاجة ماسة إليها.

وقال كامبل براون، المسؤول عن التعاون مع الوسائل الإعلامية العالمية في الشركة "يعمل قطاع الإعلام في ظروف استثنائية لإبقاء الناس على اطلاع بكافة المستجدات المتعلّقة بوباء كوفيد-19".

وقال براون "في الوقت الذي أصبحت فيه الصحافة أكثر أهمّية من أي وقت مضى، انخفضت عائدات الإعلانات بسبب التأثير الاقتصادي للوباء. ويتأثّر الصحافيون المحلّيون خصوصا، في حين يلجأ إليهم الناس للحصول على معلومات ضرورية حول سلامة أصدقائهم وعائلتهم ومجتمعهم".

وقالت الشركة إن هذه المساعدة تشمل 25 مليون دولار من التبرّعات العاجلة للصحافة المحلية، و75 مليون دولار على شكل مساعدات ترويجية، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول معايير توزيع الأموال.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox