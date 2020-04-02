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فرنسا

فرنسا: تحويل سفينة إلى مصنع للمواد المعقّمة لدعم الجهود لمكافحة فيروس كورونا

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بقلم:  يورونيوز
France Virus Outbreak
France Virus Outbreak   -   حقوق النشر  Michel Euler/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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تحوّلت سفينة راسية في ميناء سيت في جنوب شرق فرنسا إلى مصنع لإنتاج قوارير محلولات معقّمة باتت شحيحة في البلاد التي تواجه تفشيا لفيروس كورونا المستجد، ويتوقّع القيّمون عليها أن تنتج مئات آلاف العبوات أسبوعيا.

وقال ريجيس ريفيليو مالك السفينة-المصنع "أوديب وان" ومؤسس شركة "أو إف دبليو شيبس:" إن الإنقاذ البحري والتضامن من أساسيات كل بحّار، مضيفا: "بما أن الشعب الفرنسي يفتقر لمنتجات التعقيم، وبما أن كل مرافقنا جاهزة، علينا القيام بشيء ما من أجل مواطنينا".

والسفينة هي بالأصل عبّارة سوفياتية تم تجهيزها لنقل المواد الخطرة على غرار الإيثانول، وهي تعمل منذ ديسمبر-كانون الأول من العام 2019 على إنتاج مياه الشرب بعد تحلية مياه البحر وتعبئتها في قوارير.

وفي غضون نحو عشرة أيام عدّلت الشركة خط إنتاجها من أجل استقدام التجهيزات اللازمة لتعبئة قوارير المحلولات المعقّمة، التي لا غنى عنها في زمن تفشي الوباء.