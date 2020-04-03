سلال المواد الغذائية .. مبادرات إيطالية لمساعدة الفقراء جراء كورونا

مع تلقي الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ضربات غير مسبوقة جراء فيروس كورونا وتداعياته، فقد الكثير دخلهم و لجأ بعضهم إلى أهله طالبا للدعم أو للجمعيات الخيرية لتسانده في هذه الأوقات العصيبة

إيطاليا: وفاة أكثر من 13 ألف شخص بحسب أرقام رسمية

تعد إيطاليا الدولة الأكثر تضررا في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا،مع وفاة أكثر من 13 ألف شخص بحسب أرقام رسمية. لكن بعض السكان الإيطاليين لم يستكينوا..فقرروا مساعدة ذوي الحاجات ومن هم يعانون بشكل أكبر خلال فترة الإغلاق التي تمر بها إيطاليا قاطبة.

سلال التضامن في نابولي

من على الشرفات المنتشرة عير الشوارع الضيقة في مدينة نابولي تتدلى سلال تارة تصعد وهي ملأى بالمواد العذائية الأساسية وطورا آخر تنزل وبها قليل من الاكل يتلقفه المحتاجون الموجودون في قارعة الطريق..بسبب التدابير التي اتخذته الحكومة بشأن التباعد الاجتماعي لمنع استشراء الوباء القاتل، فيروس كورونا.

وقال أحد المانحين والمنظمين لمبادرة سلة التضامن ، إن الإيطاليين ، وخاصة سكان نابولي يتصرفون بطريقة مذهلة خلال الأزمة

وقال أنجيلو بيككون متحدثا من من شرفته في البلدة القديمة:

"نحن جميعاً في نفس القارب وعلينا أن نتحرك كلنا في نفس الاتجاه.. إن الإيطاليين ، وخاصة سكان نابولي يتصرفون بطريقة مذهلة خلال الأزمة ".

القهوة المعلقة في نابولي

تسمى مبادرت أنجيليو "السلة المعلقة" ، وتقوم الفكرة على مبدأ قضي بشراء فنجان قهوة مع دفع ثمن فنجانين. ويبقى الفنجان الثاني "معلقا" ريثما يستفيد منه أحد المحتاجين مجانا. وفي المقاهي، يكتب عدد فناجين القهوة المعلقة على ألواح بالطبشور. ويعود هذا التقليد المعروف بالإيطالية بـ"كافيه سوسبيزو" إلى مطلع القرن العشرين عندما كانت القهوة من السلع الفاخرة التي يتعذر على غالبية سكان نابولي دفع ثمنها".

وفقًا لبحث قام به صندوق المساعدة الأوروبية للمحتاجين ، فقد يحتاج أكثر من 500000 شخص قريبًا إلى مساعدات غذائية في نابولي وحدها.

هذا وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اعتذارات لإيطاليا على تأخر رد فعل الإتحاد بشأن تفشي وباء كوفيد-19 وذلك في رسالة نشرتها الخميس الصحف الإيطالية.وعنوان الرسالة التي وجهتها المسؤولة الأوروبية إلى الإيطاليين مباشر "اقدم لكم إعتذاراتي. نحن معكم". وكتبت في صحيفة "لا ريبوبليكا"، "اليوم أوروبا تتحرك وتقف إلى جانب إيطاليا. لكن الأمر لم يكن دائما كذلك".

التضامن في إيطاليا جراء فيروس كورونا

وفي وقت سابق أعلنت بلدية روما أن العائلات التي تعاني "من صعوبات اقتصادية بإمكانها التقدم لطلب المساعدة .وتبلغ المساعدة 300 يورو للعائلات من دون أطفال و500 يورو للعائلات التي تضم خمسة أشخاص على الأقل.كما منحت عدة متاجر كبرى تخفيضا بنسبة 10 بالمئة للفقراء على المشتريات التي يتم تسديدها عبر قسائم الطعام.