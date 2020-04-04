فقدان اثنين من عائلة كينيدي في أمريكا والعائلة تعتبرهما في عداد الموتى

قالت نائب حاكم ماريلاند السابقة، كاثلين كينيدي تاونسند، إنها باتت تعتبر ابنتها وحفيدها في عداد الموتى بعد أن انقلب زورقهما على ما يبدو في خليج تشيزابيك، بحسب ما قالته تاونسيند يوم الجمعة.

وفي بيان صدر مساء الجمعة ، قالت تاونسند إن البحث عن ابنتها مايف كينيدي تاونسند ماكين البالغة من العمر 40 عامًا وحفيدها جدعون البالغ من العمر 8 أعوام أصبح الآن محاولة استرداد.

وقال تاونسند في البيان "بحزن عميق أشارك الأخبار بأن البحث عن ابنتي الحبيبة مايف وحفيدي جدعون تحول من الإنقاذ إلى الاسترداد".

و كانت سلطات ولاية ميريلاند الأميركية قدأعلنت فقدان اثنين من أفراد عائلة كينيدي أحدهما ابنة شقيق الرئيس الراحل جون كينيدي، الجمعة بعد ذهابهما في رحلة بقارب تجذيف، في مأساة أخرى تضرب أشهر أسرة سياسية في الولايات المتحدة.

وأوضح لاري هوغان حاكم هذه الولاية المجاورة لواشنطن خلال مؤتمر صحافي أن مايف كينيدي ماكين (40 عاماً) وابنها جدعون (8 سنوات) لم يعودا الخميس من رحلة إلى خليج تشيزابيك.

وأضاف "جرت عمليات بحث مكثفة منذ الليلة الماضية بالتعاون مع الشرطة وخفر السواحل والمسعفين".

ومايف هي ابنة كاثلين كينيدي تاونسند الابنة الكبرى لوزير العدل الأسبق روبرت كينيدي شقيق الرئيس جون كينيدي الذي اغتيل عام 1963.

وشهدت عائلة كينيدي، إحدى الأسر البارزة في الحياة السياسية الأميركية، العديد من المآسي.

فقد اغتيل جون فيتزجيرالد كينيدي الرئيس الأسبق للولايات المتحدة في دالاس في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1963.

وفي حزيران/يونيو 1968، قتل شقيقه الأصغر روبرت الذي كان في وضع جيد للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي للاقتراع الرئاسي في لوس أنجلوس.

وتوفي ديفيد أحد أبناء روبرت كينيدي عن 28 عاماً جراء جرعة زائدة من الكوكايين في أحد فنادق فلوريدا العام 1984.

وفي العام 1999، توفي نجل جون كينيدي مع زوجته كارولين وشقيقتها لورين في حادث طائرة كان يقودها في ماساتشوستس.

أما سورشا كينيدي هيل، حفيدة روبرت كينيدي فتوفيت بجرعة زائدة العام الماضي عن 22 عاماً.