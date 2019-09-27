رضيعٌ وطفلٌ يقضيان غرقاً وفقدانُ أربعة آخرين بعد انقلاب زورق مهاجرين قرب اليونان

قضى رضيعٌ وطفلٌ آخر في الرابعة من عمره غرقاً، وفُقد أربعة أشخاص، بعد أن انقلب زوّرق يحمل على متنه 18 مهاجراً شمال جزر أوناسيس اليونانية، شرق بحر إيجه.

وأطلقت السلطات المحلية عملية بحث وإنقاذ واسعة نفذتها البحرية اليونانية، وشارك فيها عديد من السفن التي سارعت إلى التوجّه إلى مكان غرق الزورق في عرض البحر.

وأفادت وكالة الأنباء اليونانية، أن الزورق الذي يحمل مهاجرين انقلب في الساعة الحادية عشر قبل ظهر اليوم، وصادف أن كانت العبّارة نيسوس رودوس تبحر قريباً من مكان الزورق فحوّلت مسارها للمساعدة.

وأضافت الوكالة أنه تمّ إنقاذ 12 مهاجراً؛ خمسة رجال وثلاث نساء وثلاثة أطفال دون سن السادسة، إضافة لطفل يبلغ 12 عاماً.

والجدير ذكره أن آلاف المهاجرين كانوا يصلون يومياً إلى سواحل اليونان في العام 2015ت حين كانت أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا في ذروتها، لكن تلك الأعداد تقلصت كثيراً بعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي وأنقرة اتفاقاً في شهر آذار/مارس من العام 2016 لوقف هذا التدفق.

وأظهرت بيانات من الأمم المتحدة أن ما يقرب من نصف اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا هذا العام، وعددهم 56 ألفا تقريبا، وصلوا إلى جزر يونانية كما تزايد العدد في الأشهر الماضية.