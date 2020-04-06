إصابة قبطان حاملة الطائرات الأمريكية التي علقت بسبب كورونا بالفيروس

أصيب بريت كروزير قبطان حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت" الذي حذّر سابقا من تفشي فيروس كورونا الجديد على متن سفينته، بمرض "كوفيد-19".

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ الفحوص التي أجراها القبطان أثبتت إصابته بالفيروس، وذلك بعد ساعات قليلة من تمسّك وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بصوابية قرار إقالته.

وقال إسبر لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية إن وزير البحرية توماس مودلي "اتّخذ قراراً صعباً" بإقالة كروزير من قيادة حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالطاقة النووية "يو إس إس روزفلت".

ولدى سؤاله عن تقرير يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من طلب إقالة كروزير، أجاب إسبر "كان هذا قرار الوزير، جاء وأطلعني عليه، كان قرار الوزير. قلت له إني سأدعمه".

ولقيت إقالة الربان كروزير يوم الخميس استنكاراً واسعاً واعتُبرت عقوبة قاسية وغير منصفة لضابط محترم أراد حماية طاقم سفينته بمناشدته رؤساءه أن يسمحوا له بإخلاء البارجة بعد رسوّها في جزيرة غوام في المحيط الهادىء.

وأبلغ كروزير في وقت سابق من هذا الأسبوع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن فيروس كورونا ينتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه على متن سفينته، داعيا الى تقديم مساعدة فورية لعزل أفراد طاقمه.

ونبّه كروزير رؤساءه إلى أنّ "انتشار المرض مستمر ومتسارع"، مناشدا إياهم بالقول "نحن لسنا في حالة حرب، لا حاجة لأن يموت البحارة".

وتابع كروزير "قد يبدو إجلاء غالبية الطاقم من حاملة طائرات نووية أمريكية منتشرة في المحيط وعزلهم لمدة أسبوعين إجراءً استثنائيا، إنها مخاطرة تفرضها الضرورة".

واعتبر مسؤولون كبار في البنتاغون أن كروزير أخطأ بتسريب رسالته إلى الإعلام.

وقال مودلي "لقد أظهر كروزير حساً تقديرياً ضعيفاً للغاية في خضم أزمة"، وأثارَ بلا أيّ داعٍ قلق أُسَر، وقوّض تراتبية القيادة.

والسبت، أيّد ترامب في مؤتمر صحافي قرار الإقالة، قائلا "يجب ألا يتحدّث بهذا الشكل في رسالة، أعتقد أنّ ما فعله رهيب".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن زميلين لكروزير في الكلّية البحريّة، أنّ فحوص الأخير أظهرت إصابته بفيروس كورونا.

وأوردت الصحيفة أنّ عوارض المرض بدأت تظهر على القبطان قبل مغادرته السفينة الخميس.

وحيّا مئات البحارة كروزير لدى خروجه من السفينة، وأظهر تسجيل فيديو تم تداوله بكثرة بعضًا منهم يصفونه بأنه بطل.

قرار "يقارب الجرم"

والأحد، دان متصدّر الانتخابات التمهيدية للفوز بالترشّح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة جو بايدن قرار الإقالة، وصرّح لشبكة "إيه بي سي" بأنّ القرار "يقارب الجرم".

وقال نائب الرئيس الأمريكي السابق "أعتقد أنه يجب أن ينال تنويها بدلا من أن يُقال".

وجاء في بيان للأعضاء الديمقراطيين في لجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب أن كروزير ربما لم يتعامل مع الأمر بمثالية لكنّ قرار إقالته يُعتبر "ردَّ فعلٍ مبالغًا فيه".