فيديو: إصابة أكثر من 100 فرد من طاقم حاملة طائرات بريطانية بفيروس كورونا بعد توقفها في قبرص

أصيب أكثر من مئة فرد من طاقم حاملة الطائرات "اتش ام اس كوين اليزابيت" بكوفيد-19 خلال توقفها في قبرص مطلع تموز/يوليو، وفق ما ذكر مسؤول ووسائل إعلام.

تم رصد الإصابات الأولى في 4 تموز/يوليو أو بحدود ذلك، عندما رست حاملة الطائرات الجديدة في ميناء ليماسول الواقع على الساحل الجنوبي للجزيرة المتوسطية.

وقال متحدث بِاسم البحرية الملكية الأربعاء "في إطار الفحوص الروتينية، تبين أن عدداً قليلاً من أفراد الطاقم مصاب بكوفيد-19".

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن ما لا يقل عن مئة من أفراد طاقم السفينة "اتش ام اس كوين اليزابيت" أصيبوا بعد أن نزل بحارة في ليماسول.

رست أكبر سفينة حربية بريطانية في هذا الميناء في الفترة من 30 حزيران/يونيو إلى 5 تموز/يوليو، في إطار أكبر انتشار لبريطانيا في وقت السلم منذ جيل.

وتضم كارييه سترايك غروب 21، ما مجموعه 3700 شخص، بينهم 1600 في حاملة الطائرات "اتش ام اس كوين اليزابيت" وحدها.

خلال فترة التوقف التي استمرت خمسة أيام، استقبلت حاملة الطائرات على متنها كبار الشخصيات بينهم الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

وتواجه قبرص موجة رابعة من فيروس كورونا مرتبط بالمتحورة دلتا، وسجلت الثلاثاء عدداً قياسياً من الإصابات بلغ 1081 حالة في هذا البلد الذي يقل عدد سكانه عن 900 ألف نسمة.