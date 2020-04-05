شاهد: مدينة ووهان الصينية تتعافى شيئا فشيئا من أزمتها بعد أن هدها وباء كورونا

بدأ عمال البلدية في مدينة ووهان الصينية بإزالة الحواجز التي أقيمت مع بداية انتشار مرض كوفيد-19، في وقت تستعد هذه المدينة التي كانت بؤرة الوباء للخروج من أزمتها.

وكان الحجر الصحي التام فرض على المدينة التي تؤوي 11 مليون نسمة، منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وقد سمح للناس في المدينة تدريجيا بالسفر من وإلى ووهان وفق إجراءات صارمة، في انتظار رفع الحجر الصحي رسميا الأربعاء المقبل.

وقد احتفل الباعة والمتسوقون بإزالة الحواجز، وعاد النشاط إلى الشوارع الصغيرة وسط المدينة. وكانت سجلت في الصين 82602 حالة إصابة بالفيروس، إلى جانب 3333 حالة وفاة، وسجل معظمها في محافظة هوبي التي نقع فيها مدينة ووهان.