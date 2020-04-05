شاهد: البريطانيون يكسرون دعوات "خليك بالبيت" في يوم مشمس والملكة تناشد

بدأت الشمس تدريجياً بالعودة إلى سماء أوروبا وبدأ الطقس الدافئ بالتسلل إلى بيوت وقلوب سكان القارة العجوز، واضعاً إياهم أمام تحد كبير يتعلق بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي في ظل تفشي وباء كورونا.

وفي إطار مواجهة الوباء، ينتظر البريطانيون اليوم الأحد خطاباً للملكة إليزابيث تم الكشف عن بعض مقتطفاته، والتي ناشدت فيها الملكة السكان ممارسة الانضباط الذاتي في "وقت صعب على نحو متزايد" حيث شهدت البلاد قفزة قياسية على مدار 24 ساعة في عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

وقالت الملكة كذلك في التصريحات التي ستبث لاحقاً: "إن الوباء سبب اضطرابات هائلة، مما أدى إلى الحزن والصعوبات المالية وتحديات كبيرة للجميع. آمل في السنوات القادمة أن يفخر الجميع بكيفية مواجهتهم هذا التحدي".

مع سطوع الشمس ووصول درجات الحرارة إلى نحو 20 درجة مئوية تتخوف السلطات من بدء كسر قواعد الوقاية.

قال وزير الصحة مات هانكوك إن حمامات الشمس في الأماكن العامة غير مسموح بها، وقد تحظر المملكة المتحدة حتى ممارسة التمارين في الهواء الطلق إذا استمر الناس بـ"مخالفة القواعد".

وأضاف: "الغالبية العظمى من الناس يتبعون نصائح الصحة العامة، وهو أمر بالغ الأهمية، ويلتزمون المنزل. ولكن هناك أقلية صغيرة من الناس الذين لا يزالون لا يفعلون ذلك - إنه أمر لا يصدق".

وسجلت بريطانيا 708 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 4900 حيث ارتفعت الإصابات إلى أكثر من 47,806.

ومن بين المصابين بالفيروس في المملكة المتحدة رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الصحة، وكبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا والأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني.

وهناك مخاوف واسعة من أن حكومة جونسون المحافظة لم تأخذ الفيروس على محمل الجد بما فيه الكفاية في البداية، وأن الطقس الجميل سيجذب البريطانيين وغيرهم لكسر قواعد التباعد الاجتماعي.