فيديو: لماذا يعرض سكان واشنطن دمى الدببة على نوافذهم خلال الحجر الصحي؟

يقوم سكان مدينة واشنطن الأمريكية بوضع دمى الدببة في الشرفات والساحات وخلف النوافذ كجزء من نشاط ترفيهي آمن للأطفال في ظل حظر الحركة التي تواجهها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويخضع حوالي 700 ألف شخص بالمدينة لتدابير وقائية منها ملازمة المنزل والخروج للحصول على الاحتياجات الأساسية كشراء البقالة أو الأدوية أو مراجعة الأطباء.

ويقول فيليب رينفرو، مهندس معماري: " يمثل وضع دمى الدبب نشاطا للأطفال وذويهم... ففي وقت سابق كان رجل وابنته، ربما كانت في السابعة من عمرها، يسيران في الشارع وكانت تحاول رصد الدمى عبر منظار بيدها، وركزت على شرفة منزلنا لبضع ثوان".

وما لبث أن انتشر التقليد بوضع العديد من السكان لدمى الدببة أمام شرفاتهم ونوافذهم كنوع من الترفيه عن الأطفال داخل منازلهم.

ووصل المتوفين جراء الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى حوالي 10 آلاف شخص وأكثر من 336 ألف مصاب.