بوتين: بوريس جونسون سيقهر فيروس كورونا بـ"حسه الفكاهي"

تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء "الشفاء العاجل" لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا الجديد والذي أُدخل إلى قسم العناية المركزة الليلة الماضية.

وقال بوتين في برقية وجهها إلى جونسون ونقلها بيان صادر عن الكرملين "أنا واثق من أن طاقتكم وتفاؤلكم وحسكم الفكاهي ستساعدكم في التغلّب على المرض".

وأٌدخل جونسون الذي أصيب قبل عشرة أيام بفيروس كورونا الجديد العناية المركزة الإثنين غداة إدخاله مستشفى في وسط لندن، وفق ما أعلن متحدث باسمه.

وأشار المتحدث باسم جونسون أن "الوضع الصحي لرئيس الوزراء تدهور وبناء على توجيهات فريقه الطبي تم إدخاله قسم العناية المركزة في المستشفى". وأوضح في بيان أن "رئيس الوزراء طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه حيثما تقتضي الضرورة".