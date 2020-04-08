مقتل خمسة مدنيين بانفجار قنبلة بمنطقة ذات غالبية كردية في تركيا

قتل خمسة مدنيين الأربعاء بانفجار قنبلة في جنوب شرق تركيا ذو الغالبية الكردية، على ما أفادت السلطات المحلية متهمة حزب العمّال الكردستاني بتدبير الهجوم.

ووقع الانفجار حوالى الساعة 03,30 ت غ "لدى مرور عربة تنقل مدنيين"، وفقاً لبيان صدر عن محافظة دياربكر مشيراً إلى أنه "هجوم بقنبلة يدوية تابعة لحزب العمال الكردستاني".

وأكدت المحافظة أن قوات الأمن التركية أطلقت عملية للبحث عن منفّذي الهجوم.

وتصنّف أنقرة وحلفاؤها في الغرب حزب العمال الكردستاني على أنه "إرهابي". ويذكر أن الحزب شن منذ العام 1984 تمرّدا داميا في تركيا.

وخلّفت المواجهات بين قوات الأمن التركية والمقاتلين الأكراد أكثر من أربعين ألف قتيل.

ويشن حزب العمال بانتظام هجمات ضد قوات الأمن التركية في جنوب شرق البلاد، تتم مثلا عبر تفجير قنابل لدى مرور قوافل الجيش أو الشرطة.