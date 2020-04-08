تركمانستان تتجاهل كورونا وتحتفل بيوم الصحة العالمي بحشد رياضي ضخم

نظمت تركمانستان الثلاثاء أحداثاً رياضية جماعية جمعت فيها آلاف المواطنين احتفالاً بمناسبة يوم الصحة العالمي، متجاهلة تدابير التباعد الاجتماعي المعمول بها في كل أنحاء العالم لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبثت القناة التلفزيونية الرسمية التابعة للبلد الواقع في آسيا الوسطى مشاهد تظهر مئات المواطنين ببزات رياضية متطابقة يتجولون على دراجاتهم الهوائية إلى جانب بعضهم بعضاً في العاصمة عشق آباد.

وفي مشاهد أخرى، كان موظفون رسميون من بينهم عاملون في مجال الصحة، يمارسون تمارين رياضية داخل مبانِ حكومية وخارجها.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية أن سبعة آلاف شخص شاركوا في أحداث رياضية مختلفة في الجمهورية السوفييتية السابقة للاحتفال بهذا اليوم العالمي الذي أطلق في العام 1950.

وبدا الرئيس قربان قلي بردي محمدوف نفسه على ظهر خيل ودراجة محاطاً ببعض المسؤولين السياسيين.

وتركمانستان هي من بين البلدان القليلة التي لم تسجل إصابات بكوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 80 ألف شخص حول العالم.

نظام متكتم

ويتكتم النظام في تركمانستان بشأن الأعداد الحقيقية للمصابين لكن غالباً ما يشكك الخبراء في الخارج بالإحصاءات الرسمية.

وأفادت وسائل إعلام رسمية الأربعاء بأن السلطات في الدولة الواقعة على الحدود الإيرانية، تبني مستشفى متخصصاً في معالجة الأمراض المعدية من دون ذكر فيروس كورونا المستجد على وجه الخصوص.

وسمحت تركمانستان، مثل جارتها طاجيكستان، التي لم تبلغ عن أي إصابات بكوفيد-19، للتلاميذ بالعودة إلى المدارس الإثنين بعد عطلة الربيع.

وبذلك تسير تركمانستان على نهج الجمهورية السوفييتية السابقة بيلاروسيا في استمرار إقامة الفعاليات الرياضية والسماح بالتجمعات الجماهيرية دون تطبيق أي إجراءات عزل خاصة بالتصدي لكورونا على الرغم من وفاة 13 شخصاً فيها جراءه.

وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال مشاركته بمباراة لهوكي الجليد الأسبوع الماضي إن الرياضة هي أفضل علاج للفيروس.

وسجلت بيلاروسيا ما لا يقل عن 850 إصابة بكورونا حتى الآن.

الرئيس البيلاروسي خلال مبارة هوكي الجليد BelTA Andrei Pokumeiko

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