في مواجهة ترامب.. ساندز يقلب صفحة السباق نحو البيت الأبيض ويعلن رسميا دعمه لجو بايدن

أعلن الديموقراطي بيرني ساندرز المنسحب من سباق الترشّح للرئاسة دعم خصمه السابق جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معلناً أن الوقت قد حان لتوحيد الجهود من أجل إلحاق الهزيمة بدونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء في تغريدة لليساري ساندرز "علينا أن نتّحد لإلحاق الهزيمة بأخطر رئيس في الزمن المعاصر"، قبل أن يظهر برفقة بايدن في بثّ مباشر أعلن فيه دعمه لنائب الرئيس السابق بارك أوباما.

We must come together to defeat the most dangerous president in modern history. I'm joining @JoeBiden's livestream with a special announcement. https://t.co/AC3zh3ChX3 — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 13, 2020

وكان ساندر (78 عاماً) قد قرر الأربعاء الماضي الانسحاب من سباق الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي بعد حملة متقلبة. في المقابل، دعا بايدن (77 عاماً) الذي أصبح المرشّح الأوحد للحزب إلى الوحدة من أجل إلحاق الهزيمة بترامب.

ونشر نائب الرئيس السابق على تويتر صورة له مع ساندرز بُعيْد إعلان الأخير دعمه في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

لكن فوز بايدن رسمياً بالترشح عن الحزب الديمقراطي لن يُعلن إلا في مؤتمر الحزب الذي أرجئ إلى 17 آب/أغسطس المقبل بسبب فيروس كورونا.

وكان ساندرز قد خاض منافسة حادة مع هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب في العام 2016، فازت فيها الأخيرة بالترشح لكنّها خسرت الانتخابات العامة أمام ترامب.