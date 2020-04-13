شاهد: التينور الإيطالي بوتشيلي يؤدي وحيدا في كاتدرائية دومو بميلانو

تردد صوت التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي يوم أمس الأحد لمناسبة عيد الفصح في أرجاء كاتدرائية دومو في ميلانو الخالية مقدما حفلة فريدة كانت بمثابة "صلاة" في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت حفلة "ميوزيك فور هوب" عند السابعة مساء (5,00 عصرا بتوقيت غرينتش) في الكاتدرائية الخالية من المؤمنين وبثت مباشرة على "يوتيوب" وحضرها الملايين حول العالم.

التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي يؤدي لمناسبة عيد الفصح في أرجاء كاتدرائية دومو في ميلانو أ ب Claudio Furlan

أدى بوتشيلي أغنيات عدة برفقة عازف أورغ أبرزها "آفي ماريا" و"سانتا ماريا" و"اميزنغ غرايس" فيما كانت تظهر في الخلفية الشوارع المقفرة في باريس ولندن ونيويورك.

وقال بوتشيلي عن هذه الحفلة الفريدة "أردت الصلاة في بيت الله وفي يوم الاحتفال المسيحي الأكثر أهمية، لنتمكن من التغلب على هذه الفترة الصعبة في أقرب وقت ممكن".

ولومبارديا وعاصمتها ميلانو، هي المنطقة الأكثر تضررا من الوباء في إيطاليا، مع أكثر من 10600 حالة وفاة من أصل ما يقرب من 20 ألفا مسجلة في البلاد.

وكتبت بيغي يونغ وهي واحدة من مشاهدي الحفلة على "يوتيوب" "أندريا بوتشيلي هبة حقيقية من الله... شكرا لك بوتشيلي على مشاركتك صوتك وموسيقاك معنا".