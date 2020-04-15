وباء كورونا: آخر الأخبار و المستجدات لحظة بلحظة

أوقع فيروس كورونا المستجد ما يناهز 120 ألف وفاة حول العالم، في 193 بلدا ومنطقة حول العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا المستجد 1923390 إصابة منذ أول ظهور للوباء في الصين في كانون الأول/ديسمبر. وتتصدّر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس سواء لجهة الوفيات مع 23649 حالة أو الإصابات مع 582594 إصابة. وتأتي إيطاليا خلف الولايات المتحدة مع 20465 وفاة، تليها إسبانيا مع 18056 حالة وفاة، ثم فرنسا مع 14967 وفاة وبريطانيا مع 11329 حالة وفاة.