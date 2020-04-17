الرئيس البرازيلي يقيل وزير الصحة بسبب دعوته الناس للبقاء ببيوتهم بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة البرازيلي لويس إنريكي مانديتا الخميس أنه أقيل من منصبه من جانب الرئيس جايير بولسونارو الذي يختلف معه تماماً بشأن سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وعلى إثر لقاء مع الرئيس في القصر الرئاسي في برازيليا، كتب مانديتا على تويتر "الرئيس جايير بولسونارو أعلمني للتو بأنه تم فصلي من منصب وزير الصحة".

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020

وطالما دفع الوزير باتجاه فرض حجر في محاولة لكبح الوباء ، فيما قلل بولسونارو باستمرار من تأثير الفيروس وتحدى قواعد التباعد الاجتماعي.

وكان هذا القرار متوقعاً منذ أيام عدة، إذ أن آراء الرئيس ووزير الصحة بدا أنها غير متطابقة.

وبعيد الإعلان عن فصل الوزير، خرجت مسيرات احتجاجية في عدد من المدن البرازيلية.

وقالت وسائل إعلام عدة أن من سيخلف الوزير المقال هو نيلسون تيش الذي التقى بولسونارو صباح الخميس.

وقارن بولسونارو، اليميني المتطرف، الفيروس الجديد بـ"إنفلونزا بسيطة" معتبراً أنه تسبب برد فعل "مبالغ به"، وهو يرفض تدابير مثل إغلاق المدارس والأنشطة التجارية.

ويتناقض هذا مع موقف منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة البرازيلية وإجراءات العزل التي يطبقها نحو نصف سكان الأرض للحد من انتشار الفيروس.

لكن الرجل الذي يطلق عليه إسم "ترامب البرازيل" نظراً لأسلوبه المستفز، تشبث بموقفه فيما وصل الوباء إلى البرازيل.