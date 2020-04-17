وفاة الممثل بريان دينيهي المشهور بـ"سجّان رامبو" عن عمر يناهز 81 عاماً

توفي الممثل الأمريكي بريان دينيهي الفائز بجائزة غولدن غلوب عن عمر يناهز 81 عاماً في ولاية كونيتيكت.

وشارك دينيهي في أكثر من 40 فيلماً كان أشهرها دوره كعمدة المدينة الذي تسبب في سجن النجم سيلفيستر ستالون بالجزء الأول من سلسلة أفلام "رامبو".

واشتهر دينيهي بقدرته على تجسيد الأخيار والأشرار على حد سواء فتألق في عدد من الأعمال التلفزيونية ليحصد جائزة "طوني" مرتين بالإضافة للغولدن غلوب.

كذلك تألق دينيهي في عدد من الأعمال المسرحية ليتم إدراجه ضمن قائمة مشاهير المسرح الأمريكي عام 2010.

ونعى ستالون دينيهي في منشور على حسابه بتطبيق إنستغرام، واصفاً إياه بالممثل "الرائع" الذي ساعده كثيراً على بناء شخصية رامبو بسبب خبرته في المشاركة بحرب فيتنام.