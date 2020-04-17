الأردن يخفف إجراءات حظر التجول والحكومة تدعو للتأقلم مع وباء كورونا في الفترة الحالية

أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن بلاده بصدد تخفيف إجراءات الحجر الصحي بالمناطق التي لم تشهد أية إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وستشهد مدينة العقبة المطلة على البحر الأحمر (340 كيلومتراً جنوب البلاد) أول مظاهر تخفيف الحجر بدءاً من يوم الأحد المقبل، طبقاً للعضايلة.

ولم تسجل في العديد من محافظات المملكة وخصوصاً الجنوبية كالعقبة والطفيلة ومعان والكرك إصابات بفيروس كورونا.

وما يزال الأردن نسبياً بمنأى عن تفشي الوباء على نطاق واسع مع تسجيله نحو 402 إصابة وسبع حالات وفاة، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

إلا أن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أكد أن جائحة كورونا لن تنتهي خلال أيام أو أسابيع بل قد تمتد لأشهر أو أكثر داعيا الأردنيين إلى التأقلم مع الوضع الراهن.

وأكد الملك عبد الله سابقاً أن "رفع الحظر عن أي منطقة أو مدينة، يجب أن تسبقه اختبارات عشوائية واسعة النطاق، للتحقق من عدم وجود إصابات بالفيروس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي توصي بها وزارة الصحة".

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت عن معاقبة كل من يخفي إصابته بالفيروس بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار (4300 دولار أمريكي) وذلك بعد ورود معلومات عن وجود أشخاص أخفوا إصابتهم بالفيروس وقاموا بنقل العدوى لآخرين.