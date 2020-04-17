وفاة المغني الفرنسي كريستوف عن عمر يناهز 74 عاما

سادت حالة من الحزن على الوسط الفني والثقافي الفرنسي عقب الإعلان عن وفاة المغني الشهير كريستوف عن عمر يناهز 74 عاما، ليل أمس الخميس بحسب بيان صادر عن عائلته، بسبب تدهور حالته الصحية. إلا أن عائلة كريستوف لم تأت على ذكر السبب الرئيسي وراء وفاته وإن كان فارق الحياة بسب إصابته بفيروس كورونا الجديد.

قال جان ميشال جار، الموسيقي العالمي، من كتب لكريستوف اشهر أغانيه من "لي مو بلو" التي لاقت انتشارا واسعا، إلى "بارادي بيردو" في تصريح لوكالة فرانس برس: "إنه يوم حزين. أفقد أحد أفراد عائلتي. كان من أعظم مطربين فرنسا، كان أكثر من مغني، لديه شخصية فريدة وخيال لم يعد بإمكاننا العثور عليه، ولا يمكننا وداعه اليوم بسبب هذا الفيروس اللعين".

من جانبه علق وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قائلا "كلماته، ألحانه وصوته نقلتنا إلى عالم آخر، مع وفاة كريستوف تفقد الأغنية الفرنسية جزءًا من روحها، إلا أن أغنية "لو بلو دو أميه" لا يمكن أن تمحى من ذاكرتنا، أفكر في زوجته وابنته".

وقال رئيس مهرجان كان السينمائي بيير ليسكور في تغريدة عبر موقع تويتر "رحل كريستوف، توفي في وقت مبكر من هذا المساء في مستشفى بريست. كانت ابنته لوسي بالقرب منه. تفكر به، نفكر بها وبكل أحباء كريتسوف. عرفنا بعضنا البعض منذ العام 1965. فترة حياة كاملة".