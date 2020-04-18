شاهد: كنيسة القيامة تحتفل بسبت النور دون مصلين بسبب فيروس كورونا

أحيا رجال الدين المسيحي من الأرثوذكس ذكرى سبت النور بكنيسة القيامة في القدس دون مصلين بسبب الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودخل رجال الدين من مختلف الطوائف الأرثوذكسية حاملين الشموع إلى الغرفة التي يُعتقد بأن المسيح دُفن وأعيد بث روحه فيها داخل موقع الكنيسة.

وعادة ما يكتظ إحياء التقليد، الذي يعود إلى 1,200 عام، بالمصلين خلال أسبوع احتفالات عيد الفصح الأرثوذكسية التي قُلصت هذا العام بسبب مخاوف تفشي الفيروس.

ويتم نقل شعلة المقدسة من كنيسة القيامة إلى كنائس مختلفة حول العالم كما جرى التقليد السنوي إلا أن السلطات الإسرائيلية اتخذت تدابير خاصة هذا العام بحيث يتم تسليم الشعلة لمندوبي الكنائس الأجنبية داخل طائراتهم دون الحاجة لدخولهم البلاد.

وقررت إسرائيل حجر جميع القادمين إلى البلاد من الخارج لمدة 14 يوماً ضمن جهودها لمكافحة فيروس كوفيد-19.

وتوفي 159 شخصاً جراء الإصابة بالفيروس من بين 13,107 إصابة به في إسرائيل حتى الآن.