شاهد: الصين ترسل أقنعة ومعدات طبية إلى فرنسا تحملها أكبر طائرة بالعالم

هبطت أكبر طائرة في العالم من طراز أنتونوف إن 225 مريا في مطار باريس فاتري الواقع على بعد حوالي 150 كم من العاصمة الفرنسية. الطائرة القادمة من الصين تحمل أزيد من 150 طنا من الإمدادات الطبية والصحية من بينها 8 مليون قناع لاستخدامها في المعركة المستمرة ضد الفيروس التاجي من الصين.

الطائرة الضخمة الوحيدة المتبقية في العالم تنتمي إلى الأسطول الأوكراني، وهي مجهزة بست محركات نفاثة وتبلغ سرعتها القصوى 850 كم في الساعة.

وقد تم اختيار مطار فاتري لاستقبال طائرة الأنطونوف لأنه يحتوي على أطول مدرج في أوروبا ويقع بالقرب من العاصمة باريس.بالإضافة إلى إمتلاك المطار منصة متخصصة في استقبال الطائرات الكبيرة. ومع هذا كانت عملية هبوط الطائرة صعبة وتطلبت دقة كبيرة لأن أجنحتها تجاوزت عرض المدرج.