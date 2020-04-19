شاهد: كنائس خالية واحتفالات من الشرفات بعيد الفصح الأرثوذكسي

يحتفل الملايين من المسيحيين الأرثوذكس الأحد بعيد الفصح قيد الحجر المنزلي وسط تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحوالى 160 ألف شخص في العالم، ثلثاهم تقريبا في أوروبا.

وبعد أسبوع على عيد الفصح لدى الكاثوليك والبروتستانت، يحتفل الأرثوذكس الأحد بعيد الفصح في ظروف استثنائية تعم العالم.

ففرض حجر منزلي تام في صربيا ومقدونيا الشمالية حتى صباح الإثنين، فيما دعي المؤمنون في رومانيا إلى الاحتفال بالعيد من شرفاتهم.

وينتشر في اليونان آلاف الشرطيين بدعم من مروحيات وطائرات مسيرة طوال نهاية أسبوع العيد لمنع المواطنين من التوجه إلى القرى للاحتفال بالعيد فيها طبقا لتقاليدهم.

وظهرت الكنائس خالية من المصلين في الدول الأربع بعدما اكتفى المصلون بالخروج والاحتفال بشرفاتهم في ظل الإغلاق المفروض.