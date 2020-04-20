تمديد حظر بيع المشروبات الكحولية في العاصمة التايلاندية بانكوك

مددت سلطات العاصمة التايلاندية بانكوك منع بيع المشروبات الكحولية إلى غاية موفى الشهر الحالي، في سياق مواصلة بذل الجهود لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19.

وكانت عملية الحظر فرضت في الأصل يوم 10/04/2020، تزامنا مع احتفال التايلانديين بالسنة القمرية الجديدة، وسط أجواء من المرح يشربون خلالها في تجمعات عامة واسعة. وقد تم تاجيل الاحتفالات الرسمية بالمناسبة إلى أجل غير مسمى.

وقد صدر قرار حظر المبيعات في 76 محافظة تايلاندية بشكل منفصل، وبآجال مختلفة بحسب وزارة الداخلية. وأعلن المتحدث باسم إدارة العاصمة بونساكورن كوانموانغ التمديد، قائلا إنه ينتظر أن تنسج محافظات أخرى على المنوال. وبين المتحدث أن المدمنين على الكحول يمكن علاجهم مجانا في المنشآت الطبية للمدينة.

من جانبهم أكد مسؤولون في قطاع الصحة أن 27 حالة إصابة جديدة بالوباء تم تسجيلها اليوم الإثنين، ما يرفع مجموع عدد المصابين إلى 2792، من بينهم 47 حالة وفاة، و1999 من الأشخاص تعافوا. وقد لوحظ أن عدد الإصابات الجديدة في تايلاند أخذ في التراجع من 188 حالة إلى 45 حالة او أقل، خلال الأيام العشرة الأخيرة.