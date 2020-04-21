تونس تلغي الحج اليهودي السنوي إلى كنيس "الغريبة"

تم إلغاء الحج اليهودي السنوي إلى كنيس "الغريبة" في تونس والمقرر من 7 إلى 13 أيار/مايو بسبب وباء كوفيد-19، حسبما أعلن لوكالة فرانس برس بيريز طرابلسي، المشرف على تنظيم هذا الحدث الذي عادة ما يشارك فيه آلاف من الحجاج من مختلف أنحاء العالم.

وأغلق كنيس "الغريبة"، الذي يعد الأقدم في أفريقيا، والواقع في جزيرة جربة التونسية، أبوابه منذ ظهور وباء كوفيد-19 في البلاد التي سجلت 886 إصابة بينها حالتا وفاة منذ 2 آذار/مارس.

وأضاف طرابلسي "لن نعيد فتح الكنيس إلا بعد زوال خطر الفيروس"، وبالتزامن مع إعادة فتح المساجد وأماكن العبادة الأخرى في تونس.

وعلقت وزارة الشؤون الدينية في تونس صلاة الجماعة وقررت إغلاق المساجد في جميع أنحاء البلاد للحد من تفشي الوباء.

وذكر مصدر في وزارة الشؤون الدينية لوكالة فرانس برس الثلاثاء، أنه خلال شهر رمضان المبارك سيتم تعليق صلاة التراويح التي عادة ما تستقطب عددا كبيرا من المصلين في المساء.

ويحج اليهود التونسيون إلى كنيس الغريبة سنويا، ويبلغ عددهم أكثر من 1200 شخص وغالبيتهم من سكان جزيرة جربة وتونس العاصمة وكان عددهم يناهز مئة ألف قبل استقلال تونس عام 1956.

ويشارك بالمراسم الآلاف من القادمين من أوروبا، إضافة إلى أمريكا الشمالية وإسرائيل، وارتفع العدد في السنوات الماضية بفضل تحسن الوضع الأمني.

وألغيت المراسم في عام 2011 إبان أحداث الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.