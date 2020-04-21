إسبانيا تقرر إلغاء احتفالات سباقات الثيران الشهيرة في بامبلونا بسبب كورونا

أعلنت مدينة بامبلونا الإسبانية اليوم الثلاثاء إلغاء احتفالات سان فرمين السنوية الشهيرة التي تستقطب سباقات الثيران الهائجة خلالها أعدادا كبيرة من السياح من حول العالم مطلع تموز/يوليو، بسبب وباء كوفيد-19.

وقالت البلدية في بيان إن "المجلس البلدي اتخذ هذا القرار بالإجماع نظرا إلى أن مكافحة فيروس كورونا الجديد استحالت أولوية عالمية وفي ظل عدم وجود أي خيار آخر ممكن لاحتفالات دولية بهذا الحجم".

وعادة، تستقطب احتفالات سان فرمين سنويا مئات آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم.

وبين السادس من تموز/يوليو والرابع عشر منه، تعيش المدينة عادة على وقع سباقات ثيران هائجة تتسم بالخطورة في ظل محاولة مئات الأشخاص بزيّ أبيض وأحمر الاقتراب إلى أدنى مسافة ممكنة من هذه الحيوانات في الشوارع المرصوفة بالحصى في المدينة الواقعة في شمال إسبانيا. وعادة ما يسقط في هذه الاحتفالات التقليدية عدد كبير من الجرحى وأحيانا القتلى بسبب حالات نطح.

ودفع الوباء العالمي الحالي بسلطات العالم أجمع إلى إلغاء عدد كبير من الأنشطة الفنية والثقافية الكبرى خشية تفشي الوباء القاتل.