النمور الأسيرة في الاتحاد الأوروبي والأخطار المحدقة بها

أفاد تقرير جديد أن عدد النمور الأسيرة في أوروبا والولايات المتحدة يزيد عن ضعف العدد الذي يصول ويجول في البرية. هناك ما لا يقل عن 1600 نمر أسير في أوروبا بينما يوجد 3900 نمر بري فقط على مستوى العالم. تقول منظمة رعاية الحيوانات العالمية .

قال كيران هاركين ، رئيس جمعية الدفاع عن الحيوانات البرية إن بعض التجار يستفيدون من خلال استخدام أشبال النمور لأغراض تجارية حيث إن أخذ صورة مع شبل تبلغ 50 يورو. ويقدر أن العديد من النمورتباع أجزاء من أجسامها للاستخدام في "الطب التقليدي" في الأسواق الآسيوية مثل الصين وفيتنام. وقد وثقت البيانات السابقة لعام 2018 وجود 913 نمرا في وضع الأسر داخل أوروبا.

يأتي التقرير الجديد بعد شهر واحد فقط من كشف فيلم وثائقي مثير للجدل عن نيتفليكس بعنوان "نمر كينغ" يسلط الضوء على عن تربية وتجارة النمور في الولايات المتحدة. أخبرت منظمة رعاية الحيوانات العالمية يورونيوز أن حوالي 600 نمر يتم الاحتفاظ بها بشكل خاص لأغراض تجارية في أوروبا.

استخدام النمور في السيرك لا يزال قانونيًا في عدد من دول الاتحاد الأوروبي ، لكن منظمة رعاية الحيوانات العالمية تقول إن هذه التجارة "تخضع للتنظيم والمراقبة بشكل سيئ" مضيفة أن "العديد من الحيوانات تعاني من سوء المعاملة وتعيش في ظروف سيئة للغاية."

وقال كيران هاركين لـ "يورونيوز": "من السهل على أي شخص الحصول على نمر وشراؤه في بعض البلدان التي تعتبر امتلاك نمر داخل حظيرة قانونيا " . ويضيف كيران هاركين " ما تحتاج إليه لامتلاك نمر هو إثبات أنك تملك حظيرة .. وبعض السلطات ليست مؤهلة بما يكفي للتحقق مما إذا كانت هذه الحظائر كافية وتساعد على أن يمكث فيها النمر..وقد سمعنا أن بعض الأشخاص يستقلون سياراتهم وبرفقتهم خلف السيارة نمور وقطط كبيرة "

تطلب معظم الدول الأوروبية أيضًا من أي راغب في ملكية تربية نمر أن يحصل على ترخيص لكن هاركين يقول إن إصدار هذه التراخيص "عملية سهلة للغاية".

ومهما يكن من أمر فإن الصيد غير المشروع هو التهديد الرئيسي للنمور البرية. يُعتقد بأن هناك العديد من المعتقدات الطبية التي تتعلق بأجزاء الجسم خاصة عظام النمر. كما أبلغت منظمة رعاية الحيوانات العالمية يورونيوز أن بيع النمور لتحقيق مكاسب تجارية يمكن أن يكون "مربحا للغاية".

ويقال إن نمرا أسيرا في أوروبا قد تصل قيمته إلى 22000 يورو ، في حين أن قيمة كيلو من عظام النمر يمكن أن تبلغ 1700 يورو.

سجلت جمهورية التشيك وألمانيا أعلى أرقام النمور الأسيرة في أوروبا ،جمهورية التشيك بعدد 180 وألمانيا بعدد 164 . وفي الوقت نفسه ، فإن المملكة المتحدة ، حيث يعتبر الاحتفاظ بالنمور الأسيرة قانونيًا هي الثالثة في القارة بوجود 123 نمرا مسجلاً. كما أبلغت سلوفاكيا أيضًا عن وجود 119 نمرا أسيرًا. وردت 17 دولة فقط من أصل 36 دولة أوروبية اتصلت بها منظمة رعاية الحيوانات العالمية على طلبات لتقديم جرد بأعداد النمور التي تم تسجيلها لديها .تقدر المنظمات غير الحكومية أن إيطاليا لديها 400 نمر موجودين في حدائق الحيوان والمنازل والسيرك.

في 2016 ا سنّت الولايات المتحدة لوائح جديدة تساعد على حماية النمور الأسيرة من الاتجار بها بين الولايات، وتمنع حدائق الحيوانات الترفيهية الصغيرة المنتشرة لجذب السياح من السماح بملامسة أو إطعام أشبال النمور أو غيرها من القطط الكبيرة.