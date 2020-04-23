شاهد: موسيقيون عراقيون يملؤون فضاء بغداد ببهجة العزف من الشرفات

كغيرهم من أقرانهم حول العالم، يتغلب الموسيقيون العراقيون على انقطاع عزفهم الجماعي خلال الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا بمشاركة ألحانهم مع السكان والمارة عبر الشرفات.

وتقول فادية خليل، وهي عازفة كمان في العاصمة بغداد، إنها تقوم بالعزف من شرفة منزلها كنوع من التدريب الذي يوفر لها تفاعلاً كبيراً مع الآخرين.

وتضيف البالغة من العمر 22 عاماً: "نحاول كسر روتين (الحجر) اليومي وهو البقاء بالمنازل... نفعل ذلك لحماية أنفسنا من الحجر ومن الظروف التي نمر بها".

وطبقاً لفادي بولس، عازف الفلوت، يستمتع جيرانه ويفرحون بما يسمعونه من ألحان عذبة يقوم بعزفها من شرفته، مضيفاً بأن هناك تقديراً من المستمعين للمواهب العراقية.

ويقول محمد المعن، وهو عازف للعود ببغداد أيضاً، إن الفرق بين العزف من المنازل والعزف الجماعي بالمراكز الموسيقية هو فقدان بعض من "الجمال والروحانية" المتوفرة خلال عزف الفرق الموسيقية.