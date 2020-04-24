حمى الخنازير الأفريقية.. الوباء الآخر الذي يهدد أوروبا

حمى الخنازير الأفريقية هي جائحة أخرى قد تعصف بأوروبا، ووباء يصيب الخنازير البرية و الخنازير العادية التي تُربّى في المزارع، وقد اقترب هذا الوباء من أوروبا في الأسابيع الأخيرة.

تم العثور على جثث الخنازير البرية المصابة بهذه الحمّى في الأسابيع الأخيرة في غرب بولندا، على بعد عشرة كيلومترات فقط من الحدود مع ألمانيا. يمكن أن تنقل الخنازير هذا المرض إلى الخنازير الأليفة ولكن ليس إلى البشر.

المبعوث الخاص ليورونيوز إلى بولندا أكد أن " العديد من مُربّي الخنازير البولنديين يشعرون بالتهديد، وقطاعهم على المحك، لابد أنهم قتلوا عدة آلاف منها في هذه المنطقة".

في العام الماضي تم قتل حوالي 35000 خنزير في شمال شرق بولندا، أما في بداية هذا العام فقد قُتل 24000 خنزير في غرب البلاد.

ويتهم أندرزي واسزكوك، مربيّ خنازير تماما كما كان والده وجده، يتّهم الحكومة بتجاهل البحث عن الخنازير الميتة التي وصفها مثل "القنابل الفيروسية" المحتملة لمُربّي الخنازير.

وقد قال في هذا الصدد:"الخنازير الميتة لا يتم أخذها بعد موتها في الوقت المناسب، ولا تتحلل إلا بعد فترة طويلة جدًا، وتقوم السلطات باستعادتها بعد ثلاثة أو أربعة أيام، المزارعون المحليون غاضبون حقًا". وأضاف قائلا:"قبل تفشي المرض، كان يوجد حوالي 2000 مُربّي خنازير في منطقتنا، لم يبقَ الآن سوى 600 مُربّي".

في ألمانيا..سياج مُضاد للخنازير البرية

تم إنشاء وحدة عمل خاصة في مدينة دريسدن الألمانية، عاصمة ولاية سكسونيا، القريبة من بولندا، من أجل حماية تربية الخنازير، هذا القطاع المزدهر في ألمانيا، وقام رئيس هذه الوحدة بصفة مستعجلة بإنشاء سياج مضاد للخنازير البرية طوله 130 كيلومترًا.

ويوضح في هذا الصدد: "هناك نقاش مستمر حول كيفية الحد من انتشار المرض الذي يمكن للخنزير أن ينقله، حيث يعبر بشكل متكرر الحدود من وإلى ألمانيا وبولندا. إننا نناقش مسألة بناء حواجز على الجانب البولندي وعلى الجانب الألماني، يمكن أن يكون ذلك أداة جيدة لإبطاء أو وقف حركة الخنازير البرية وبالتالي مكافحة المرض".

وفي حين أنهت ساكسونيا بناء السياج الواقي، عزّزت بولندا أيضًا مكافحة المرض، حيث يُسمح للصيادين الآن استخدام كواتم الصوت للقضاء على الخنازير البرية ويمكن استدعاء الجيش لمساعدتهم. الهدف من ذلك هو تقليل عدد الخنازير البرية بنسبة 90٪ في عدد من المناطق.