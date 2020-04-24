Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

العالم

إنغلاق "الثقب التاريخي" لطبقة الأوزون أعلى نصف الكرة الشمالي

محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
مقارنة بين ثقب الأوزون يوم 16 أبريل نيسان 2020 و22 من نفس الشهر
مقارنة بين ثقب الأوزون يوم 16 أبريل نيسان 2020 و22 من نفس الشهر   -   حقوق النشر  NASA
حجم النص Aa Aa

أعلنت وكالة كوبيرنيكوس الأوروبية لمعلومات تغير المناخ عن إنغلاق الثقب التاريخي الذي شهدته طبقة الأوزون أعلى القارة القطبية الشمالية خلال شهري مارس – آذار وأبريل – نيسان الحالي.

وقالت الوكالة إن وقوع ما يُعرف بانقسام الدوامة القطبية سمح للهواء النقي للأوزون بالولوج إلى القطب الشمالي مما أدى لغلق الثقب.

وكانت نشرة للوكالة الأسبوع الماضي قد توقعت إنغلاق الثقب غير المسبوق.

وتكون الثقب نتيجة استنفاد قياسي لطبقة الأوزون فوق القطب الشمالي هذا الشتاء، وهو ما وصفه الخبراء بالوضع غير المعتاد بهذه المنطقة من الكوكب.

وتكونت ثقوب مشابهة بنفس المنطقة خلال شتاء عامي 1997 و2011 ولكن بشكل أقل من ظاهرة هذا العام.