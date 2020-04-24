واشنطن تضع قواتها المتمركزة في جيبوتي بحالة طوارئ صحية بسبب كورونا

أعلن الجيش الأمريكي الخميس أنّه وضع قواته المتمركزة في جيبوتي في حالة طوارئ صحيّة بسبب فيروس كورونا الجديد الذي يتفشّى بقوة في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الأفريقي.

وقال قائد القوات الأمريكية في جيبوتي الجنرال مايكل توريللو في بيان، إنّ إعلان "حالة الطوارئ" الصحيّة "إجراء احترازي" يتيح مزيداً من الصلاحيات لمكافحة الوباء.

وأضاف أنّ "مكافحة كوفيد-19 هي الأولوية الأولى"، من دون أن يوضح ما إذا تم تسجيل أي إصابة في صفوف العسكريين أو المدنيين العاملين في المنشأتين الأمريكيتين في هذا البلد.

أ ف ب

وجيبوتي التي يقلّ عدد سكانها عن مليون نسمة سجّلت خلال أسبوع واحد أكثر من 400 إصابة بفيروس كورونا الجديد ليببلغ إجمالي عدد المصابين بالوباء في هذا البلد الصغير 986 شخصاً، توفي منهم اثنان.