مسلسلات خليجية رمضانية.. فلسطين فيها وجهة نظر وعرض للعلاقة مع إسرائيل

أثار المسلسل التلفزيوني السعودي "مخرج 7" الذي يتناول موضوع العلاقة مع إسرائيل والتي تعدّ من المحرمات، أثار موجة تساؤلات حول محتوى هذا العمل الذي وجد فيه البعض مقدمة تدفع باتجاه إعادة التفكير نحو دولة ينظر إليها منذ مدة طويلة على أنها عدوٌ للعالم العربي.

"مخرج 7"

المسلسل السعودي الذي يرتدي زيّاً كوميدياً، تمّ إنتاجه ويعرض في شهر رمضان، ويعدّ محاولة لاستقراء التغيرات المتسارعة التي تشهدها المملكة السعودية من خلال شخصية أب يكتشف أن ابنه زياد على تواصل مع فتى إسرائيلي اسمه عزرا تجمعهما لعبة على الشبكة العنكبوتية، وحينذاك تنقسم الأسرة بين رافض لهذا التواصل، وبين متحفظ وآخر رافض.

ويؤدي دور الأب الفنان السعودي ناصر القصبي الذي يبدي غضبه من هذا التواصل"قلت لزياد، اقطع علاقاتك معه فورا” في إشارة إلى الفتى الإسرائيلي. لكن زوجته تجد أن الأمر لا يحتاج إلى كل هذا الغضب "أنت تبالغ، دع الأطفال يلعبون".

أما الشيخ وهو الدور الذي يؤديه الممثل راشد الشمراني، فيقول مخاطباً الأب: "إسرائيل موجودة سواء أعجبكم ذلك أم لم يعجبكم"، ويقول مضيفاً في وقت لاحق: إنّه سيعمل بسعادة مع الإسرائيليين ويجادل بأن الفلسطينيين هم العدو الحقيقي الذي يهين السعودية "ليلًا ونهارًا"، حسب تعبيره.

المسلسل "مخرج 7" يُبث على شاشة إم بي سي، وهي قناة فضائية خاصة يملكها أشخاص مقربون من الحكومة السعودية، والمسلسل جعل كثيرين من السعوديين يظنون أن المسؤولين في بلادهم يريدون تمهيد الطريق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

"أم هارون"

وإلى جانب المسلسل المذكور، ثمّة مسلسل آخر يعرض حالياً على الشاشة المذكورة ذاتها ويحمل اسم "أم هارون"، وهو عمل فني كويتي أثار ما أثاره نظيره السعودي "مخرج 7" من جدل.

مسلسل "أم هارون" الذي تدور أحداثه أربعينيات القرن الماضي في قرية يعيش بين ظهرانيها أناس من ديانات مختلفة، وتؤدي الفنانة حياة الفهد دور قابلة قانونية، يهودية الديانة، وتعاني هذه المرأة من مصاعب جمّة في دولة خليجية.

المسلسل أثار انتقادات واسعة في أوساط الكويتيين، كما لم تنج حياة الفهد من النقد لقيامها بأداء هذا الدور، علماً أن هذا العمل الفني الذي يتحدث ضمناً عن معاناة اليهود هو من إنتاج إماراتي كويتي مشترك.