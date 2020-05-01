فيديو: هيئة تحرير الشام تطلق النار على متظاهرين في معرة النعمان

قُتل متظاهر سوري أمس الخميس بعد إطلاق عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام الرصاص على معتصمين معترضين على فتح معبر بين المناطق التي تسيطر عليها الهيئة ومناطق نفوذ قوات الرئيس بشار الأسد بشمال غرب سوريا.

واعتصم المتظاهرون بمنطقة معرة النعمان تنديداً بقرار الهيئة التابعة لتنظيم القاعدة، فتح معبر لنقل بضائع تخضع لجمع الضرائب وهو ما يخشى المعترضون من نقله لفيروس كورونا المستجد إلى داخل مناطق سكنهم المعزولة نسبياً عن العالم بسبب الحرب السورية.

ويُظهر فيديو حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس ركض المتظاهرين هرباً من النيران الحية بعدما أُصيب أحدهم ونُقل للعلاج على متن دراجة نارية.

وقال عز الدين الإدلبي، طبيب بمستشفى محلي بالمنطقة إن المتوفي صلاح مرعي (41 عاماً) مات بعد عدة ساعات متأثراً برصاص أصاب ذراعه.

وقال أحد المعتصمين في تصريح للوكالة: "جئنا للاعتصام ضد فتح المعبر لأننا نخشى من (انتقال) فيروس كورونا ومثل تلك الأشياء".

ووقع إطلاق النار بعدما أصر فرد تابع للهيئة على فتح المعبر بالقوة أمام رفض المعتصمين، بحسب وصف المعتصم الذي أضاف: "فتحوا النار مباشرة باتجاه المتظاهرين".

وأصدرت الهيئة بياناً اعلنت فيه عن "حزنها" لمقتل مرعي، مضضيفة بأن الهدف من إطلاق النار كان تفرقة المحتجين كذلك أعلنت الهيئة تعليق قرار فتح المعبر.