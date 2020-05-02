وباء كورونا: آخر التطورات والمستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 239 ألف شخص على الأقلّ منذ ظهور الوباء للمرّة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وسُجّلت أكثر من 3.303.510 إصابات في 195 دولة ومنطقة. وتعافى 1.003.600 على الأقلّ. وهذا العدد لا يعكس إلّا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات.