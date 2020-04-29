شاهد: مقابر جماعية بالبرازيل بعد أن تخطت الوفيات 5000 مصاب بوباء كورونا

تجاوز عدد الوفيات بكوفيد-19 في البرازيل الخمسة آلاف حالة بعد تسجيل 474 حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو عدد قياسي من الوفيات خلال يوم، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

والبرازيل هي الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية مع 5017 حالة من أصل 71886 إصابة مؤكدة، وقد تخطّت بعدد الوفيات المسجّلة على أراضيها الحصيلة الرسمية لوفيات فيروس كورونا المستجد في الصين حيث ظهر الوباء لأول مرة في نهاية العام 2019.

ورجّحت الوزارة ارتفاع حصيلة الوفيات، وأعلنت أنها تدقق في 1156 حالة وفاة يشتبه في أنها بكوفيد-19.

وتعد ولاية ساو باولو، الأغنى والأكثر تعدادا للسكان، أكثر الولايات البرازيلية تضررا من كوفيد-19 مع 2049 وفاة، أي نحو 40 بالمئة من الحصيلة الإجمالية للوفيات في البرازيل.

والأسبوع الماضي أبدى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أمله بقرب رفع الحجر المفروض في العديد من ولايات بلده الذي يتخطى عدد سكانه 210 ملايين نسمة.

وقال بولسونارو "آمل أنّ يكون هذا هو الأسبوع الأخير من الحجر الصحي"، وذلك بعد أيام قليلة من إقالته وزير الصحة لويس انريكي مانديتا المؤيد للقيود التي يقول الرئيس البرازيلي إنها تضر بالاقتصاد الوطنيّ.

وتتخطى الوفيات في أميركا اللاتينية والكاريبي تسعة آلاف حالة من أصل أكثر من 178 ألف إصابة مؤكدة.

وخلّفت جائحة كوفيد-19 ما لا يقلّ عن 214451 وفاة في كلّ أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في كانون الأوّل/ديسمبر في الصين.

وشُخّصت أكثر من ثلاثة ملايين و68330 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. لكن هذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. وبين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 840300 شخص.